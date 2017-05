4. Herzogenauracher Garagenflohmarkt

Herzogenaurach : Lohhof |

AUF GEHT´S!



Am 25.06.2017 ist es wieder so weit - Herzogenaurach öffnet seine Garagen, nun bereits schon zum 4. Mal. Dieses Mal ist das Lohhof-Gebiet dran sein Schätze in die Garagen und Hofeinfahrten zum Verkauf zu stellen.

Das Gebiet ist grob umrissen im Westen, durch die Flughafenstraße, im Süden durch die Kellergasse/Erlanger Straße und im Osten durch die Dr.- Wilhelm-Schaeffler-Straße begrenzt.

Mit über 85 Garagen in einem völlig neuen Gebiet kann auch dieses Jahr von 10:00 bis 16:30 Uhr, wieder aus der vollen Schnäppchenkiste geschöpft werden!



Den aktuellen Plan und alle weiteren Informationen gibt es auf Facebook (Man muss nicht angemeldet sein um dort die Karte zu speichern).