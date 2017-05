Der AK Geschichte und Brauchtumspflege und das Amt für Freizeit und Kultur veranstalten an diesem Sonntag, 21.05.17 von 11-16 Uhr den 2.Weisendorfer Haus- und Hofflohmarkt. Mit ca. 80 teilnehmenden Haushalten steigt die Zahl der Teilnehmer von 2016 um 10 weitere . Veranstalterin Gudrun Reiß vom Amt für Freizeit und Kultur freut sich über die rege Teilnahme und hofft auf gutes Wetter und wünscht allen Teilnehmern und Besuchern viel Spaß beim Trödeln. Neu ist das es einen zentralen Infostand an der Mehrzweckhalle gibt. Hier können Ortspläne und die Pläne vom Haus und Hofflohmarkt abgeholt werden. Der AK Geschichte und Brauchtumspflege findet sich mit seinem Stand in der Erlanger Str.. Der Plan mit den Ständen ist online auf www.weisendorf.de zu finden. Weitere Infos im Amt für Freizeit und Kultur im Weisendorfer Rathaus unter (09135) 7120-29 o. -39