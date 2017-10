"Begegnungen - reale Träumereien"

Donnerstag, 19.10.2017 Beginn 19:00 Uhr Eintritt frei





Vernissage: von Anneliese Raab



Bilder in Mischtechnik und Skulpturen aus Draht, außergewöhnlichem Papier und Stoff.



Anneliese Raab aus Nürnberg hat im Laufe ihrer künstlerischen Tätigkeit viele Techniken erlernt. Weitergebildet hat sie sich unter anderem an der europäischen Kunstakademie Trier und an der Faber Castell Akademie in Stein.

Im Moment beschäftigt Sie sich mit dem Großen Thema der Verarbeitung und Gestaltung von Bildmaterial jeglicher Art. Dabei bewegt Sie sich in einem Raum ohne Grenzen und lotet unendliche Möglichkeiten aus. Es sind Werke auf unterschiedlichen Untergründen, auf und mit Papier, Metall, Stoff etc. entstanden.

Mystische Werke zeigen ungewohnte Sichtweisen auf und regen die Betrachter zu intensiver Ursachenforschung an.



Ausstellung bis 05. 11. 2017 und am 28.10. ist die Künstlerin für Gespräche von 14:00 bis 16:00 Uhr anwesend

geöffnet: Mittwoch 14:00 bis 18:00 Uhr, Samstag, 21.10. 14:00 bis 16:00 Uhr und nach Vereinbarung unter 0151/4632 4784