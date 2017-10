Benefizkonzert für mehr Liebe und Menschlichkeit

HILPOLTSTEIN (pm/vs) - Unterstützt von der Stadt lädt das Folk-Duo Barbara Ammon und Günther Harms am Samstag, 28. Oktober, zu einem Benefizkonzert in die Residenz Hilpoltstein (Kirchenstraße 1) ein. Auf dem Programm stehen ab 19.30 Uhr Lieder für Menschlichkeit und Frieden in der Welt. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Der Erlös ist für ein Hilfsprojekt des Weltladen „Senfkorn“ im Südsudan bestimmt.