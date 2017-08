Ideen, Kreativität und Fantasie - Künstler stellen aus

KiS e. V. präsentiert die 12. Kunstausstellung in der Gemeindehalle Schwanstetten

Sa 9. Dezember 16.00 Uhr – 20.00 Uhr und So 10. Dezember 10.00 Uhr – 18.00 Uhr Unter dem Motto „Ideen, Kreativität & Fantasie“ präsentiert K.i.S. zum 12. Mal die Werke überwiegend regionaler Künstler aus den Bereichen Malerei, Fotografie, Bildhauerei, Objektkunst und Kunsthandwerk. Die Ausstellung findet wie immer in der Gemeindehalle parallel zum Thomasmarkt statt. Im Blickpunkt steht in diesem Jahr der syrische Künstler Khaled Abdo.

Die Vernissage mit musikalischer Umrahmung ist am Samstag, 9.12. um 16.00 Uhr.