Raus aus dem Winterschlaf/Schnupperbeitrag ausnutzen

Die Saisoneröffnung findet mit einem Jedermann-Turnier und gemeinsamer Vesper am Freitag, 5. Mai ab 16 Uhr, statt.Auch in diesem Jahr sind drei aktive Mannschaften für die Medenspiele gemeldet. Die 1. Herrenmannschaft in der Kreisklasse 4 (erster Heimspieltag: 07.05.2017 - 10 Uhr), die Herren 65 in der Kreisklasse 1 (erster Heimspieltag: 10.05.2017 - 11 Uhr) und die Damen 40 in der Spielgemeinschaft mit SG Stadtpark in der Kreisklasse 1 (erster Heimspieltag: 06.05.2017 - 14 Uhr).Es wäre sehr schön, wenn Sie die Mannschaften bei Ihren Heimspielen besuchen und unterstützen würden.Kontakt: www.tcleerstetten.de oder telefonisch 09170/9769544 (Sportwart Sebastian Schulz).