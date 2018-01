Frühlings-Basar Haus für Kinder KREMPOLI

Lauf an der Pegnitz: Schule Schönberg |

Frühlings Second Hand Basar in der Grundschule Schönberg



Wir, der Elternbeirat Haus für Kinder Krempoli laden Euch am Sonntag, den 04.03.2018 zum Second Hand Basar ein.



Zwischen 10:00 und 12:00 Uhr werden Euch gepflegte Baby- bzw. Kinderkleidung, sowie Spielzeug angeboten.

Außerdem verwöhnen wir Euch mit leckerem Kuchen und Kaffee.



Der Basar findet in der Grundschule Schönberg, Heilingstr.15, Lauf OT Schönberg statt. Wer noch verkaufen möchte, kann unter 09123/98 74 99 einen Tisch für 8€ reservieren.

Wir freuen uns auf Euch!

Infos: 09123/987499