Ausstellung in der Friedenskirche

Nürnberg : Friedenskirche |

Nürnberg-Johannis (li) Die Galerie in der Friedenskirche öffnet ihre Türen in diesem Jahr noch einmal im Herbst.



So beschreiben die Künstlerinnen ihr Thema:



"Wir entdecken die gewaltige Dimension „Licht“ durch die Beschaffenheit und Effekte ganz unterschiedlicher Materialien;

Werke von Stephanie Löw, Christa Gallert-Zirzow und Nina Bergler

geben uns dazu Anregungen und öffnen neue Möglichkeiten des Betrachtens und Erkennens. „Und es ward Licht“



Genähte Zeichnungen, Bienenwachs und Vertrautes aus dem Alltag zeigen unseren Galerieraum einmal in einem ganz anderen Licht – spannend!

Lassen Sie sich überraschen!"



Ausstellung: 14. – 29. Oktober 2017

Vernissage: Freitag, 13. Oktober 2017, 19 Uhr



Öffnungszeiten: freitags: 15.00 bis 18.00 Uhr

samstags: 10.00 bis 13.00 Uhr; 15.00 bis 18.00 Uhr

sonntags: 11.00 bis 14.00 Uhr; 15.00 bis 18.00 Uhr



Es freut sich auf Sie das Team der Galerie in der Friedenskirche