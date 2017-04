Die Reformation in Franken: Interessante Vorträge im eckstein

Nürnberg : eckstein |

Luther 2017 am 6. Mai 2017 in Nürnberg – Weitere Veranstaltungstipps



NÜRNBERG (pm/nf) - Die ganztägige Veranstaltung beginnt vormittags mit einem (kirchen-)historischen Überblick über die Anfänge der Reformation bis 1555. Am Nachmittag können sich die Teilnehmer ihr Programm selber zusammenstellen.



Angeboten werden Vorträge über den Luther-Kritiker Andreas Bodenstein genannt Karlstadt, den Ansbacher Kanzler und Reformator Georg Vogler und über den Wandel von Liturgie und Sachkultur in Franken unter reformatorischem Einfluss. Daneben gibt es aber auch themenspezifische Kirchen- und Stadtführungen. Zu sehen ist außerdem die Ausstellung „Fränkische Lebensbilder im Fokus der Reformation“.



Wo?

eckstein, das Tagungshaus der Evang. Luth. Kirche in Nürnberg, Burgstraße 1-3

Beginn: 10 Uhr. Teilnahmegebühr: 20 Euro für Frankenbund-Mitglieder, 25 Euro für Nichtmitglieder; im Preis inbegriffen sind die Tagungsgebühr, Kosten für die Führungen sowie der Begrüßungsimbiss und der Nachmittagskaffee.

Anmeldung erbeten: www.frankenbund/aktuell



Veranstalter: Frankenbund e. V., Stephanstr. 1, 97070 Würzburg, in Verbindung mit der Reformationsdekade/ Luther 2017 (Änderungen vorbehalten).



Weitere Veranstaltungen zu Luther 2017 in Nürnberg



Neuer Geist und neuer Glaube - Albrecht Dürer als Zeitzeuge der Reformation

30. Juni bis 3. Oktober 2017

Ausstellung im Graphischen Kabinett und im Dürer-Saal des Albrecht-Dürer-Hauses.



Luther, Kolumbus und die Folgen - Weltbildwandel im 16. Jahrhundert

13. Juli bis 12. November 2017

Ausstellung im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg