Faschingsball in Nürnberg mit Showeinlagen, DJ Bylis sorgt für Party- und Stimmungsmusik

Nürnberg : Saal der Sportgaststätte SV Nürnberg Reichelsdorf |

Am Samstag, 18. Februar 2017

veranstaltet die Fastnachtsgesellschaft Crazy Dancers e.V. Nürnberg einen

Faschingsball in der Sportgaststätte des SV Nürnberg - Reichelsdorf

Schlößleinsgasse 9, 90453 Nürnberg.



Beginn ab 20:00 Uhr

Einlass: 19:00 Uhr

Ende: ca. ??? Uhr



EINTRITT FREI !!!



Unsere große Faschingsparty in Nürnberg, mit viel Spaß, mega Gaudi, tollen Faschingsliedern, Tanz und Super-Stimmung.

Durch das Programm führen die Crazy Dancers aus Nürnberg.



Lust auf Stimmung, Tanzen, Schunkeln, Kostümieren und Feiern?

Dann seid ihr bei den Crazy Dancers richtig!

Mit mega-tollen Partyhits bei denen man einfach mittanzen muss!

Kein Kostüm? Ein Käppchen tut es auch!

Also Hüte auf oder Kostüm an und kommt zu uns!

Aber kein Kostümzwang!

Infos unter Telefonnummer 01797063593



Spaß und gute Laune bei der Fastnachtsveranstaltung

Saal der Sportgaststätte

SV Nürnberg Reichelsdorf

Schlößleinsgasse 9,

90453 Nürnberg.

Beginn ab 19:30 Uhr, Einlass: 18:30 Uhr, Ende: "schau ma mal"

Eintritt frei !!!

Fastnachtsgesellschaft

Crazy Dancers e.V.

Tel.: 01797063593