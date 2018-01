Feierliche Eröffnung der Vesperkirche 2018 mit Regionalbischof Stefan Ark Nitsche

Sonntag, 14. Januar 2018, 10.00 Uhr, Gustav-Adolf-Gedächtniskirche (Allersberger Str. 112)



NÜRNBERG (pm/nf) - Das Projekt Vesperkirche in der Gustav-Adolf-Gedächtniskirche geht ab dem 14. Januar 2018 in die dritte Runde. Die feierliche Eröffnung findet am kommenden Sonntag statt.

Regionalbischof Stefan Ark Nitsche feiert zusammen mit dem Dekan für Nürnberg-Süd, Christian Kopp, sowie Pfarrerin Julia Popp und Pfarrer Bernd Reuther von der Gustav-Adolf-Gedächtniskirche einen Abendmahlsgottesdienst. Musikalisch gestalten den Gottesdienst der Posaunenchor Lichtenhof und Dekanatskantor Markus Nickel.Im Anschluss gibt es zum ersten Mal in diesem Jahr das Mittagessen für einen Euro: Jägerbraten mit Kloß oder Gemüsepfanne. Abends um 17.00 Uhr lädt der Kulturpartner Staatstheater Nürnberg zu einem Liederabend mit Ilker Arcayürek und Fiona Pollak ein. Der Eintritt ist frei.Die Vesperkirche in der Gustav-Adolf-Gedächtniskirche gibt es seit 2016. Für insgesamt sechs Wochen, vom 14. Januar - 25. Februar 2018, täglich von 10.30 - 15.30 Uhr begleiten bis zu 400 ehrenamtlich Mitarbeitende über 200 Angebote, die weit über Essen und Trinken hinausgehen.Weitere Informationen unterwww.vesperkirche-nuernberg.de.