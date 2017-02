Fifty Shades of Grey – Gefährliche Liebe: Previews und Party im CINECITTA‘

Nürnberg : Cinecitta |

CINECITTA‘ präsentiert am 8. Februar 2017 die Fortsetzung des erotischen Kinohits



NÜRNBERG (pm/nf) - Am 9. Februar startet bundesweit die Fortsetzung des erotischen Kinohits „Fifty Shades of Grey“. Alle Fans, die es nicht mehr erwarten können, Anastasia Steele und ihren Milliardär Christian Grey wieder auf der großen Leinwand zu erleben, feiern die Rückkehr der beiden schon einen Tag vorab im Cinemagnum, in Kino 1 und den Deluxe-Sälen.



Ab 18 Uhr (8. Februar) erwartet die Gäste zur Einstimmung ein Warm Up mit vielen Specials in der Eingangshalle und an der darunter liegenden Lounge Bar. So können die Gäste nicht nur über den schwarzen Teppich flanieren und sich ihr Begrüßungsgetränk schmecken lassen, neben süßen Verlockungen warten viele weitere Stände mit Specials wie Kosmetik, Make up oder Air Brush Tattoos auf die Gäste. Selbstverständlich gibt es auch ein paar neckische Gelegenheiten für Selfies und witzige Foto-Erinnerungen. Die Filmvorstellungen starten nach und nach zwischen 19.30 und 21.00 Uhr. Die Tickets für die begehrte Kombination aus Preview und Party sind nahezu ausverkauft – es gibt aber auch reguläre Previews.





Filminfos Fifty Shades of Grey – Gefährliche Liebe

USA 2017

Regie: James Foley

FSK: 16

Länge: 118 Minuten



Jamie Dornan und Dakota Johnson kehren in „Fifty Shades Of Grey – Gefährliche Liebe“ als Christan Grey und Anastasia Steele auf die große Leinwand zurück, dem zweiten Kapitel des weltweiten Bestsellers und Phänomens „Fifty Shades of Grey“. Anastasia versucht, Christian zu vergessen und stürzt sich in ihren neuen Job. Doch Christian tut alles in seiner Macht, um sie zurückzugewinnen. Als auch Ana ihr Verlangen nicht länger unterdrücken kann, wirft Christians Vergangenheit einen dunklen Schatten… Academy Award®-Gewinnerin Marcia Gay Harden, Jennifer Ehle, Luke Grimes, Rita Ora, Victor Rasuk, Eloise Mumford und Max Martini kehren alle von „Fifty Shades of Grey“ zurück zum Cast. Neu dabei sind Oscar®-Gewinnerin Kim Basinger, Hugh Dancy, Bella Heathcote und Eric Johnson. James Foley („Fear – Wenn Liebe Angst macht“, „House of Cards“) führt Regie. Michael De Luca, Dana Brunetti und Marcus Viscidi zeichnen erneut für die Produktion verantwortlich, zusammen mit E L James, der Autorin der weltweiten Bestseller. Das Drehbuch stammt von Niall Leonard und basiert auf dem gleichnamigen Roman.