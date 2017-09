Fitzgerald Kusz präsentiert »Nämberch-Blues«

Nürnberg : Literaturhaus |

Am Donnerstag, 5. Oktober, präsentiert Fitzgerald Kusz seinen neuen Gedichtband »Nämberch-Blues«. Die Buchpräsentation findet im Literaturhaus in Nürnberg statt.



Für ihn ist in Nürnberg die ganze Welt daheim, hör- und sichtbar: Fitzgerald Kusz, der Klassiker unter den fränkischen Mundartdichtern, findet die Gedichte auf der Straße, auf den Lippen und in den Köpfen seiner Mitmenschen. Seit Jahrzehnten gehören das Genauhinhören und -hinsehen zu seinem täglichen Handwerk, er spürt dabei das Dialektische des Dialekts, die Kunstfertigkeit des Authentischen und die Doppelbödigkeit der Dinge auf. In seinem neuen Gedichtband »Nämberch-Blues«, der Experimente mit verschiedenen literarischen Formen und unterschiedlichen Traditionen vereint, beweist er einmal mehr seine unvergleichliche Meisterschaft.



Die Veranstaltung beginnt um 20 Uhr.



Der Eintritt beträgt 12 € pro Person, ermäßigt 6 €.



Karten sind im VVK erhältlich bei Schmitt & Hahn am Hauptbahnhof in Nürnberg, in der Alpha-Buchhandlung am Kornmarkt in Nürnberg und in der Buchhandlung in Johannis.





Literaturhaus Nürnberg



Luitpoldstraße 10



90402 Nürnberg