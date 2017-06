Großes Flughafenfest mit Attraktionen für die ganze Familie

Nürnberg : Flughafen |

NÜRNBERG (pm/nf) - Am Sonntag, 25. Juni 2017, 11 bis 17 Uhr, steigt am Albrecht Dürer Airport Nürnberg das große Flughafenfest zum „Tag der Luftfahrt“. Den Besuchern werden zahlreiche Attraktionen geboten: ein buntes Programm für die ganze Familie!



Um 11 Uhr fällt der Startschuss für das ganztägige Fest am Airport: Die Faszination Luftfahrt lässt sich hautnah auf der Freifläche U1 (neben dem Tower) erleben, wo eine Ausstellung mit Flugzeugen und Vorfeldfahrzeugen zu bestaunen ist. Ebenfalls dabei: der VAG Infobus.



Nicht weit entfernt, gegenüber dem Tower, lädt das Umweltdorf interessierte Gäste ein: Die Bayerischen Staatsforsten, das Luftamt Nordbayern, der Zeidler Verein (Imkerei), der Landschaftspflegeverband, das Walderlebniszentrum Tennenlohe, der Maschinenring Regnitz-Franken e.V., der Landesbund für Vogelschutz, der Pegnesische Blumenorden sowie die Umweltabteilung des Flughafens stehen mit Informationen, Spiel und Spaß zur Verfügung.



Im Eventpalast läuft ab 11 Uhr eine Podiumsdiskussion mit Vertretern aus Wirtschaft und Tourismus der Metropolregion Nürnberg zum 60. EU-Jubiläum. Ihre Teilnahme angekündigt haben neben Flughafengeschäftsführer Dr. Michael Hupe die Leiterin der Congress- und Tourismus-Zentrale Yvonne Coulin, Wirtschaftsreferent Dr. Michael Fraas sowie Dirk von Vopelius, Präsident der Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken. Außerdem wird eine Jobmesse zum Thema „Arbeitsmarkt Luftfahrt“ ausgerichtet.



Nebenan, auf dem Parkplatz P7, zeigen Flughafenfeuerwehr und Polizei, was sie zu bieten haben: Die Besucher erwartet eine Ausstellung von Geräten und Vorführungen der Polizeihunde.



Halbstündige Busrundfahrten über das Vorfeld erlauben einen Blick hinter die Kulissen. Wer abheben möchte, kann dies bei Rundflügen in Kleinflugzeugen des Aero Clubs.



Den Urlaub planen können Gäste beim Reisemarkt in Terminalnähe an Ständen der Airlines Germania, Wizz Air und fly RNA sowie der Städteziele Madrid, Krakau, Bergamo und Dalaman.



Auf die kleinen Gäste wartet ein umfangreiches Kinderprogramm mit Aktionsflächen von Playmobil, Tucherland, der Nürnberger Versicherung, TUI, dem Erfahrungsfeld zur Entfaltung der Sinne, Hüpfburg und Bungee-Trampolin.



So viel Programm macht hungrig. Entsprechend umfangreich ist das kulinarische Angebot: Neben den Restaurants und Bistros am Airport wird es wieder eine Foodtruck-Straße geben: 12 Trucks sorgen für Vielfalt – von veganer Küche über RibWich bis Frozen Yogurt ist alles vertreten



Tipp zur Anreise: Zwei Oldtimerbusse der VAG pendeln kostenlos vom Wegfeld zum Flughafen. Parkmöglichkeiten gibt es in den Parkhäusern P1, P2 und P3 in der Zeit von 9-18 Uhr für max. 5 €.