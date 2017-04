Helmut Haberkamm präsentiert ,,Englische Grüß"

Nürnberg : Zeitungscafé Herrmann Kesten |

Am Donnerstag, dem 27. April, präsentiert Helmut Haberkamm seinen neuen Mundartlyrikband »Englische Grüß«. Die Buchpremiere findet im Zeitungscafé Hermann Kesten in der Stadtbibliothek Nürnberg statt.



Mit dem bekannten »Englischen Gruß« von Veit Stoß in der Lorenzkirche haben diese »Grüß« nichts zu tun: Vielmehr ist Helmut Haberkamms neuer Gedichtband – der erste seit 2010! – ein Ergebnis seiner jahrelangen Auseinandersetzung mit der englischsprachigen Literatur und Musik. Entstanden sind dabei 77 Dialektgedichte, die fest im Boden der fränkischen Region verwurzelt sind und zugleich den erfrischenden Atem der Weite verströmen. Seine lyrischen Lebenserkundigungen bieten einen Blick über den Tellerrand, der die ganze Welt einzufangen versucht – und sie uns so von einer überraschend verständlichen und heutigen Seite zeigt. Große Lyrik auf kleinem Raum!



Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr.



Der Eintritt ist frei.



Nach Schließung der Stadtbibliothek ist das Zeitungscafé nur noch über den Abendeingang in der Peter-Vischer-Straße zugänglich.