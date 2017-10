Konzert: Anna Scharling in Nürnberg

Nürnberg : Tafelhalle |

Anna Scharling ist eine der spannendsten Neuentdeckungen am Songwriter-Himmel: Die Dänin bewegt mit umwerfend klarer Stimme und sparsamen Arrangements in nordischer Musik-Tradition.



Ihre Präsenz, ihre betörende Stimme und ihre gekonnt verspielten Melodien entwickeln umgehend eine ganz eigene Anziehungskraft, mit Songtexten, die weit über die handelsübliche Befindlichkeitslyrik vieler Kolleginnen und Kollegen hinausgehen. Die Charaktere ihrer Songs kennen alle Stimmungen zwischen kontemplativer Melancholie und strahlender Hoffnung - was es wiederum ihren Zuhörern leicht macht, sich in ihnen wiederfinden zu können. Denn in unserer Zeit social media optimierter Selbstdarstellungsprofis geht es Anna Scharling um wirklichen Kontakt zu ihrem Publikum.