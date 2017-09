Konzert in der Hallerwiese

Nürnberg : Wohnstift Hallerwiese |

Nürnberg (li)

Konzert mit dem Syed Park Trio

Am Mittwoch, 27.9.2017 um 19 Uhr

Eintritt 8 € Dauer ca 1 Stunde

ORT: Wohnstift Hallerwiese, Prater Str. 3, 90429 Nürnberg





Drei Virtuosen mit jeder Menge Spielfreude und hoher Improvisationskunst präsentieren ein Gypsy Jazz Programm auf höchstem Niveau!

Rehan Syed, Hyun-Bin Park und Felix Himmler bieten in einer traditionellen Gypsy Jazz Trio Besetzung mit zwei Gitarren und Kontrabass eine sehr farbenreiche

Musik mit viel Fingerakrobatik!

Die Eigenkompositionen von Rehan Syed sind durch die Verbindung des Sinti Swing mit der Folklore der Welt bis hin zur orientalischen Musik einzigartig!

Die drei Musiker begeisterten das Publikum auf unzähligen Bühnen und Festivals in ganz Deutschland und darüber hinaus.