NÜRNBERG (pm/nf) - Im Loni-Übler-Haus finden im Herbst wieder zahlreiche interessante Veranstaltungen statt. Im Oktober beginnt traditionell der ADFC mit seiner Vortragsreihe für 201/7 2018. So lautet am 4. Oktober um 19.30 Uhr das Thema ,,Die KulturRadTour von Nürnberg nach Prag".

Am Samstag, 7. Oktober 2017, ab 13 Uhr öffnet der Kindertreff seine Pforten für den Alleinerziehendentreff. Hier können sich Väter und Mütter austauschen, einander helfen und das in einer ganz gemütlichen Runde. Mit dem neuen Veranstaltungsformat ,,Zu Gast bei Loni" lädt Heijo Schlein Menschen aus dem Stadtteil zu einer offenen Gesprächsrunde ein. Der erste Termin ist Freitag, 13. Oktober ab 19 Uhr. Eintritt frei.Stürmisch basteln und gemütlich zusammensitzen - am Sonntag, 15. Oktober 2017, findet wieder der Familienbrunch statt. Ein Themenabend im Männer Forum am 18. Oktober beschäftigt sich mit dem Thema ,,Flucht aus dem glücklichen/unglücklichen IRAK ins deutsche Paradies?" Diesmal für Männer und Frauen ab 19.30 Uhr.Eine Theaterpremiere des ,,Theaterprojekts" gibt's am Freitag, 20. Oktober, um 19.30 Uhr. Gespielt wird das Stück ,,Soll mir lieber Goya den Schlaf rauben als irgendein Arschloch" von Rodrigo Garcia. Emily Smith spielt am 28. Oktober auf der FolkClub Bühne im Loni. Ab 20 Uhr geht es los. www.kuf-kultur.de/loniFacebook: www.facebook.com/loniueblerhaus