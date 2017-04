Kurs für Chinesische Schwertkunst ab 27.04.2017 - noch Plätze frei

Schwertkunst-Interessierte können am Donnerstag, 27.04.2017 um 18:00 an einer beitragsfreien Schnupperstunde teilnehmen. Beim Sportverein ZANCHIN Kampfkunst e.V. sind die meisten Kurse bereits ausgebucht - hier noch eine Möglichkeit, die beeindruckende Schwertkampfkunst aus China kennen zu lernen.

, das gerade zweischneidige Schwert Chinas wurde früher als die „Edelste Waffen unten den hundert Klingen“ bezeichnet. Bereits im Altertum galt es als Rangabzeichen der chinesischen Würdenträger und Adeligen. Das Schwert symbolisierte Gerechtigkeit, denn es wurde häufig eingesetzt, um Menschen in Not zu beschützen und für deren Rechte zu kämpfen.In den Jahrhunderten nach der Zeitenwende entstand in China neben dem Kriegsschwert ein zweiter Schwerttyp, das Gelehrtenschwert - auch als weibliches Schwert bezeichnet. Es war nicht für den Einsatz auf dem Schlachtfeld gedacht, sondern nur zur persönlichen Verteidigung und als Gerät zur Körperertüchtigung. Dieses Schwert war leichter als das Kriegsschwert und wurde auch von Frauen geführt. Zahlreiche Kampfkünstlerinnen Chinas waren für ihren perfekten Umgang mit dem Jian bekannt.In diesem Kurs bei ZANCHIN Kampfkunst e.V. üben wir die 42er Wettkampfform, die Bewegungen und Schwerttechniken aus verschiedenen traditionellen Taichischwertstilen enthält.Kursleitung: Annette Maul www.amaul.de Halle: Schulturnhalle im Altbau der Dr.-Theo-Schöller-Schule, Schnieglinger Straße 38 in 90419 Nürnberg; Infos - wie man in die Halle kommt, werden bei rechtzeitiger Anmeldung bis 25. April noch zu gemailt.Termin für die Schnupperstunde: Donnerstag, 27. April 2017; 18:00Anmeldung zur Schnupperstunde bis spätestens: 25.04.2017 an info@zanchin.de Mehr Infos zum Kurs: PDF Mehr zu ZANCHIN Kampfkunst e.V. www.zanchin.de ZANCHIN auf Facebook Und dies ist im Kurs geplant: