Live Foto- & Filmshow: ISLAND - Im Rausch der Sinne

Dort, wo die europäische und die amerikanische Kontinentalplatte auseinanderdriften, an der Nahtstelle zweier Welten, prallen gigantische Naturgewalten aufeinander. Feuerflüssiges Magma quillt aus der Tiefe der Erde und trifft in glühenden Strömen auf das ewige Eis der Gletscher. Millionen Jahre lang haben Feuer und Eis die einzigartige Landschaft Islands geformt und schier unglaubliche Kontraste geschaffen.Mit Foto- und Filmkamera durchstreift Dirk Bleyer monatelang und zu jeder Jahreszeit die entlegensten Winkel der Insel, sammelt Aufnahmen voller Zauber und Magie und trotzt den Urgewalten der Natur:Hochschießende Geysire und tiefstürzende Wasserfälle, farbenprächtige Schwefelfelder und schwarze Sandstrände, heiße Quellen und schwimmendes Eis, dunkle Vulkankrater vor leuchtenden Bergen. Auf dem Motorschlitten fegt er bei minus 20 Grad über Eisfelder zu speienden Vulkanen.Auf einem Islandpferd reitet der Fotojournalist im Tölt über Strand und Wellen, im Kajak besucht er Papageientaucher. Aus purer Abenteuerlust donnert Dirk Bleyer mit drei "Superjeeps" tagelang über gefährliche Gletscherspalten oder pilgert zu Fuß 50 km entlang der wilden Laugavegur-Route. Dirk Bleyers bildgewaltige Island-Multivision ist eine Hommage an das letzte Abenteuer Europas, eine Reise im Rausch der Sinne!Mehr unter: Erdanziehung oder Facebook Erdanziehung Träum` weiter! Live!