Martin Droschke und Rainer Christoph präsentieren ,,Die Goldene Straße"

Nürnberg : Kulturscheune der Altstadtfreunde |

Am Mittwoch, dem 31. Mai, präsentieren Martin Droschke und Rainer Christoph den Freizeitführer ,,Die Goldene Straße". Die Veranstaltung findet in der Kulturscheune der Altstadtfreunde in Nürnberg statt.



Lauf, Hersbruck, Weiden, Bärnau, Tachov, Pilsen … Wie Perlen reihen sich die historischen Kleinstädte auf der Goldenen Straße aneinander, dem spätmittelalterlichen Handelsweg von Nürnberg nach Prag, der gerade als idyllisches Ausflugsziel wiederentdeckt wird. Je weiter man sich aus der fränkischen Metropole nach Osten hinauswagt, desto ursprünglicher und weltabgewandter werden nämlich die Orte und Sitten. In 11 ½ Tagestouren erkunden die Autoren abwechslungsreiche Landschaften, kulturelle Schätze, kulinarische Köstlichkeiten und thematische Besonderheiten wie Knopfherstellung, Krippenbau und Eisenverhüttung. Der Ausblick auf ein echtes Kontrastprogramm zur Hektik des Alltags ist eröffnet! Ursprüngliche Landschaften und pittoreske Kleinstädte – 300 Wander- und Radkilometer von der unteren Pegnitz über den Oberpfälzer Wald bis in den Böhmischen Karst und das Tal der Moldau.



Die Veranstaltung beginnt um 19:30 Uhr.



Der Eintritt kostet 5 Euro inkl. einem Glas Wein.



Kartenvorverkauf über www.reservix.de oder per E-Mail an veranstaltungen@arsvivendiverlag.de