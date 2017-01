Prunksitzung im Treff Bleiweiß

Nürnberg : Seniorentreff Bleiweiß |

NÜRNBERG (pm/nf) - Am Samstag, 21. Januar 2017, ist ab 15 Uhr die aus der Fernsehsitzung „Fastnacht in Franken“ bekannte Faschingsgesellschaft Buchnesia Nürnberg im großen Saal des Treffs Bleiweiß, Hintere Bleiweißstraße 15, zu Gast.



Mit Teilen aus ihrem neuen Programm stimmen die mehrfach ausgezeichneten Meistergarden, Büttenredner und Sängergruppen auf die bevorstehende Faschingszeit ein. Karten sind für 8 Euro erhältlich und können bei Elfriede Hoffmann von der Knoblauchsländer Karnevalsgesellschaft Buchnesia 1954 e.V., Telefon

09 11 / 48 75 64, oder im Treff Bleiweiß, Telefon 09 11 / 2 31-82 24, bestellt werden.



Unter letztgenannter Rufnummer gibt es auch Auskünfte zum Veranstaltungs- und Kursprogramm der Treffs. Programmbroschüren liegen im Treff Bleiweiß, Hintere Bleiweißstraße 15, Treff Heilig-Geist, Spitalgasse 22, in der Infothek des Seniorenamts, Hans-Sachs-Platz 2, im BürgerInformationsZentrum im Rathaus, Hauptmarkt 18, und bei Nürnberg Info, Königstraße 93, aus.