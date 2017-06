Schnappschuss ade! Tolle Bilder von Ihrem Hund und gleichzeitig den Tierschutz unterstüzten

Nürnberg : TSV Sportplatz |

NÜRNBERG (nf) - Sie kann Emotionen so schön in Bildern einfangen: Manuela Rauschning, Tier- und Outdoorfotografin aus Leidenschaft. Die Liebe zum Tier und zur Natur besteht schon seit ihrer Kindheit. Sie sagt: ​„Ich habe die Fotografie nicht gelernt sondern erlernt. Daher bezeichne ich mich eher als ambitionierte Fotografin".



Jeder Hund hat seine eigenen Charakterzüge und spezielle Mimik. Dieses in Bildern festzuhalten ist einfach großartig. Vor allem Aufnahmen von Hunden in Aktion wirken besonders ausdrucksvoll. Aber auch Portraitaufnahmen in der freien Natur sind sehr reizvoll. Jeder Hundebesitzer und Tierfreund ist daher herzlich willkommen, am Sonntag 16. Juli 2017 zwischen 16.00 und 19.00 Uhr am Wiesengrund in Nürnberg - Katzwang einfach mit seinem Liebling vorbei zu kommen (Adresse fürs Navi: Ellwanger Straße 7, in 90453 Nürnberg).



In der herrlichen Umgebung von Wiesen und der Rednitz, fotografiert Manuela Rauschning einzigartige Momente und Ausdrücke auch von ihrem Liebling. Sie hat nicht nur sehr große Erfahrung in der Hunde-Outdoorfotografie, sondern auch ein absolutes Talent, Ruhe und Geduld um wunderschöne Augenblicke zu verewigen. Wer sich schon einmal einen Vorgeschmack holen möchte, kann dieses gerne auf ihrer Homepage www.manus-bilderrausch.com.



Die Einnahmen dieses Fotoshootings kommen zu 100 Prozent dem Tierschutz zugute. Gegen eine Spende von 5 Euro an den Tierschutzverein Noris e.V., bekommt jeder Hundehalter ein wunderschönes und bearbeitetes Foto von sich und seinem Liebling, oder eben nur von seinem Vierbeiner alleine, in digitaler Form.



Eine telefonische Anmeldung bei Tanja de Rossi (Tierschutzverein Noris e.V.) unter der Tel. 0179-5251832 ist wegen der Terminvergabe erwünscht, aber nicht Pflicht.