Tiergartenführungen am Valentinstag: Über Irrungen in der Paarfindung

NÜRNBERG (pm/nf) - Zum Tag der Liebenden bietet der Tiergarten der Stadt Nürnberg in diesem Jahr am Valentinstag am Dienstag, 14. Februar 2017, spezielle Führungen zum Liebesleben in der Tierwelt an. Die Führungen beginnen um 10.30, 13.30, 14 und 14.30 Uhr am Haupteingang des Tiergartens.



Die besonderen Valentinsführungen richten sich an Erwachsene, gerne paarweise oder auch einzeln. Bei einem 90-minütigen Rundgang erfahren die Besucherinnen und Besucher Interessantes und Kurioses über das Hochzeitsleben der Tiergartenbewohner oder gehen den Irrungen und Wirrungen der Paarfindung im Tierreich auf den Grund.



Eine Teilnahme ist nur möglich nach einer verbindlichen Anmeldung beim Zootourenbüro, Telefon 09 11 / 5 45 48 33. Die Sprechzeiten des Büros sind von Montag bis Freitag von 10 bis 14 Uhr. Anmeldungen werden bis einschließlich Mittwoch, 8. Februar 2017, entgegengenommen.



Am Veranstaltungstag können die gebuchten Tickets zu einem Preis von 5 Euro pro Person (zuzüglich zum regulären Tiergarten-Eintrittspreis) frühestens eine Stunde vor Beginn der Führung an einer Veranstaltungskasse am Tiergarteneingang abgeholt und bezahlt werden.