Vatertagsexpress nach Kloster Weltenburg

NÜRNBERG (pm/nf) - Die Fränkische Museums-Eisenbahn e.V. Nürnberg (FME) stattet am Vatertag, 25. Mai 2017, mit ihrer Dampflokomotive 52 8195-1 (Mittelfranken) und historischem Fuhrpark dem berühmten Donaudurchbruch einen Besuch ab.



Von Cadolzburg über Fürth Hbf, Nürnberg Hbf, Lauf r.d.P., Hersbruck r.d.P. und weitere Zusteigehalte fährt der Sonderzug bis Saal an der Donau. Da der letzte Streckenabschnitt zwischen Saal und Kelheim nicht mehr befahrbar ist, werden die Fahrgäste mit einem zehnminütigen Bustransfer in die über 1100-jährige Herzogstadt Kelheim an der Donau, deren wunderschöne Altstadt und die Befreiungshalle gebracht.

Vom Bootsananleger aus geht es mit dem Schiff durch den Donaudurchbruch (vergünstigte Schiffskarten im Zug) zum Kloster Weltenburg. Nachmittags geht es mit dem Schiff wieder nach Kelheim und von dort mit dem Bus zum Dampfzug zurück nach Saal.



Der Sonderzug fährt von Cadolzburg (Abfahrt ca. 06.54 Uhr) über Egersdorf (Abfahrt ca. 06.58 Uhr), Zirndorf Bhf (Abfahrt ca. 07.11 Uhr), Fürth Hbf (Abfahrt ca. 07.43 Uhr), Nürnberg Hbf (Abfahrt ca. 07.55 Uhr), Lauf r.d.P. (Abfahrt ca. 08.14 Uhr), Hersbruck r.d.P. (Abfahrt ca. 08.28 Uhr) und weitere Halte nach Saal an der Donau.

Fahrpreise 2. Klasse Hin-und Rückfahrt: Erwachsene 59.- €, Kind (6-14 J.) 29.- € und

Familien (2E, 2K) 154.- €. 1. Klasse mit Zuschlag.



Fahrkarten gibt es bei Buchhandlung Jakob, Hefnersplatz 8 (Nbg).

Weitere Informationen und Fahrkarten unter

www.fme-ev.de

oder über das Infotelefon 09127/902228.