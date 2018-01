,,Wildes Deutschland": Fotokunst von Norbert Rosing in Schwarzweiß

NÜRNBERG (pm/nf) - Norbert Rosing ist einer der bekanntesten Naturfotografen Deutschlands. Er blickt auf über zwei Jahrzehnte intensiver Arbeit als Naturfotograf zurück. Zahlreiche Bildbände, Kalender und Poster wurden mit seinen Bildern gestaltet. Im Jahr 2012 wurde er zum UN-Dekade-Botschafter für die Biologische Vielfalt vom Bundesumweltminister ernannt.

Es begann aus Liebe zur Fotografie, zur Natur und einer unbändigen Reiselust und Neugier. Der Weg ist das Ziel, unterwegs sein ist sein Leben. Den größten Teil des Jahres ist Norbert Rosing unterwegs im Auto, im Flugzeug, auf dem Boot oder Motorschlitten, um zu seinen Tieren oder entlegenen Landschaften zu gelangen.Die Fotografien, die er auf diesen Reisen schafft, sind legendär. In seinen bekannten Bildbänden, in seinen Reisevorträgen und in seinen Workshops kann man bestaunen und genießen, was er mit seiner Kamera eingefangen hat.In jüngster Zeit hat Norbert Rosing die Liebe zur Schwarzweiß-Fotografie gefunden. Mit einer Kamera, die ausschließlich monochrome Bilder erstellen kann – aber dies in exzellenter Qualität. Mit dem Blick und dem Gefühl für besondere Stimmungen in der Natur hat er Augenblicke gesucht, gesehen und festgehalten. Man kann sehsüchtig werden, wenn man erlebt, welche Stimmungen in Grautönen die Bilder aus „seinem wilden Deutschland“ vermitteln können.Eine Auswahl seiner neuesten Naturfotografien zeigt die Leica Galerie in Nürnberg – ganz in Schwarzweiß.VERNISSAGE Freitag, 23. März 2018, 18.00 UhrAUSSTELLUNGSDAUER 24. März - 23. Juni 2018ÖFFNUNGSZEITEN Mo - Sa 10.00 – 18.30 Uhr - Eintritt frei! Leica Galerie Nürnberg, Obere Wörthstr. 8, 90403 Nürnberg