Dialogveranstaltung:"Meine Nordstadt - was sich Senioren von Händlern wünschen"

Nürnberg : Café Martin |

Bezogen auf eine gelungene Infrastruktur im Stadtteil ist die möglichst optimale Nahversorgung ein Qualitätsmerkmal, nicht nur – aber insbesondere auch für Senioren. Hier in der Nordstadt hat sich vor einiger Zeit die Händlerinitiative „Meine Nordstadt“ gegründet, die unseren Stadtteil als attraktives Nahversorgungsgebiet weiter stärken und ausbauen will.





Die Frage, was sich explizit die älteren Stadtteilbewohner dazu wünschen, was vor Ort fehlt und was besser gestaltet werden könnte, beschäftigt die Verantwortlichen. Sie möchten hören, wie die „Nordstädter“ selbst die Nahversorgungsmöglichkeiten beurteilen. Thomas Henze (1. Vorsitzende der Initiative) möchte deshalb mit Ihnen, den älteren Nordstadtbewohnern, gerne ins Gespräch kommen.



Gemeinsam laden wir Sie ein, dabei zu sein bei der Dialogveranstaltung und aus ihrer Erfahrung zu berichten, vielleicht sogar Anregungen mitzuteilen.