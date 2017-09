13. puls Unternehmertag der Metropolregion Nürnberg

Nürnberg : Mövenpick Restaurant |

Neue Wege für die Marken von morgen



| Mittwoch | 11. Oktober 2017 | Mövenpick Konferenz Center Airport Nürnberg



Die Geschichte des puls Unternehmertags der Metropolregion Nürnberg beginnt vor 13 Jahren am 27. Oktober 2005 in der Stadthalle Röthenbach (b. Nürnberg). Damals wie heute verfolgen wir mit unserem Unternehmertag ein Ziel: Wir wollen lernbereiten Unternehmern und Führungskräften Lust auf Zukunft machen.



Am 11. Oktober zeigen Ihnen hochkarätige Vertreter erfolgreicher Marken, wie Sie ...



... für die nachrückende Generation der Connected Customers relevant bleiben,

... Kunden zu Mitspielern machen,

... Haltung zeigen und

... Vertrauen als wichtigste Währung der Zukunft aufbauen.



Zumdem wird die neue puls Studie zum Influencer-Marketing - Einfluss und Gewinnung von Meinungsführern präsentiert.





Lassen Sie sich inspirieren von:

Matthias Bäumer, Area General Manager DACH, PUMA SE

Christian Bock, Abteilungsleiter Marketing, BARMER

Horst Brinkmann, Marketing/R&D/Sales/Board of Management, STABILO International

Jürgen Gietl, Managing Partner, Markenberatung Brand Trust

Rainer Hohenberger, Head of eBusiness, Consorsbank

Dr. Konrad Weßner, Geschäftsführer, puls Marktforschung



Grußworte:

Dr. Michael Fraas, Wirtschaftsreferent, Stadt Nürnberg

Jürgen Kohstall, Leitung Marketing und Unternehmenskommunikation, Albrecht Dürer Airport Nürnberg



Beginn: 08:30 Uhr

Ende: 16:30 Uhr

Location: Mövenpick Konferenz Center Airport Nürnberg

Flughafenstraße 100, Abflughalle 1, 1. Obergeschoss, 90411 Nürnberg



Anmeldung:

an event@puls-markforschung.de

