Nürnberg : AOK Bayern |

AOK sorgt für ein gesundes Frühstück Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Ines Heger, AOK-Ernährungsberaterin in Nürnberg, weiß warum: „Gesundes Essen am Morgen macht uns fit für den Tag. Nach dem Schlaf braucht der Körper einen richtigen Energieschub, um sich den Tagesaufgaben zu stellen. Ohne Frühstück bleiben wir energielos und die Konzentration lässt nach.“ Viele nehmen sich im stressigen Alltag keine Zeit zum Frühstücken. Auszubildende aus dem zweiten Lehrjahr haben deshalb am 27. und 28. Juli 2017 eine Aktion zum Thema „Gesundes Müsli“ ins Leben gerufen. Von 8.00 bis 16.30 Uhr können sich Interessierte ein Müsli mischen und sich über gesunde Ernährung informieren. Zudem gibt es am Aktionsstand in der Hauptgeschäftsstelle der AOK in Nürnberg am Frauentorgraben 49 ein Gewinnspiel mit der Chance auf gesunde Preise.



Müsliaktion „Mix your Müsli 2017“

Datum: 27. und 28. Juli 2017

Uhrzeit: 8.00 bis 16.30 Uhr

Ort: AOK Nürnberg, Frauentorgraben 49, 90443 Nürnberg