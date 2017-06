6. Jobmesse Nürnberg am 20. September 2017 in der Meistersingerhalle

Job, Studium, Aus- und Weiterbildung – bring deine Karriere voran!

Du suchst nach vielfältigen Angeboten zu den Themen Aus- und Weiterbildung, Studium, Job, Karrierestart sowie Neuorientierung? Dann bist auf der Jobmesse Nürnberg genau richtig. Hier findest du namhafte Global-Player, kleine sowie mittelständische Unternehmen, Institutionen und Bildungseinrichtungen, die umfassende Karrieremöglichkeiten in deiner Region bieten. Durch informative Fachvorträge und Mitmach-Aktionen der Aussteller erhältst du einen ersten Einblick in die verschiedensten Unternehmen.Auch Interessenten mit Migrationshintergrund werden umfangreiche Informationen zur Jobsuche in Deutschland bereitgestellt.Kurz und knapp gesagt: Die Jobmesse ist für jeden da, der an einer Karrierekreuzung steht oder das Wort „Arbeit“ für sich neu definieren möchte.Für aktuelle Infos folgt uns auf unserer Webseite: www.jobmesse-nürnberg.de sowie auf Facebook: www.facebook.com/JobmesseNuernbergStarte deine Karriere! Wage den nächsten Schritt. Auf der Jobmesse Nürnberg.