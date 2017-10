Linux Presentation Day im FabLab "Auf AEG"

Die Linux User Group Nürnberg präsentiert am 18. November in Kooperation mit dem FabLab in der Muggenhofer Straße 141 wieder den Linux Presentation Day 2017.2.

Schauen Sie doch einmal kostenlos und unverbindlich bei uns vorbei. Wir sind von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr für Sie da. Auf verschiedenen Notebooks können Sie das freie Betriebssystem Linux ausprobieren und erste Eindrücke für den Einstieg in die Welt von Industrie 4.0 und IoT sammeln. Auch das FabLab wird sich mit seinen vielfältigen Möglichkeiten für die Umsetzung eigener Projekte vorstellen. Weitere Informationen über uns und unsere Aktivitäten erfahren Sie auf unserer Webseite www.lug-noris.de. Wir freuen uns auf Sie!