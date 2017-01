Basar für Baby- und Kindersachen

Nürnberg: Katholisches Pfarrheim Moorenbrunn |

Am 11. März 2017 von 14.00 - 17:00 Uhr können die Besucher nach tollen Schnäppchen stöbern. Angefangen für die ganz Kleinen bis hin zu größeren Kindern ist sicher für alle was dabei. Und in einem großen Nebenraum haben wir Platz zum kostenfreien Kindertrempeln.



Natürlich sorgen wir auch für ihr leibliches Wohl und servieren leckere Kuchen, Kaffee und Erfrischungsgetränke. Der Erlös davon, kommt den Kindern der Kindertagesstätte zugute.



Tischreservierungen für 7 Euro, können unter den Nummern 0179 7962425 bei Frau Krause und bei Frau Weiß unter 0172 8737497 angefragt werden. Auch diese Einnahmen werden komplett dem Kindergarten übergeben.