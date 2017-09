Der letzte MondscheinMarkt! Für dieses Jahr! Am 5. Oktober!

Eine gewisse Erleichterung ist beim Organisations-Team der MondscheinMärkte aus Gemeinde und KulturNetzwerk schon zu spüren. Am 5. Oktober findet der letzte MondscheinMarkt (in 2017!) statt - und wir blicken alle zurück auf eine sensationelle Saison: immer gutes Wetter, immer tolle Stimmung, immer fast zu voll und immer genug zu Essen und zu Trinken. So ist der MondscheinMarkt im Oktober auch ein wunderbarer Abschluß - die 80er-Jahre sind das Thema. Und die Musik dieser 80er-Jahre werden GOODLY & HER GOODLINGERS live auf die Bühne zaubern. Ein spannendes Jahrzehnt: Lech Walesa rüttelt Polen auf, John Lennon wird in New York niedergeschossen, Lady Di lernt Prince Charles kennen, auf Präsident Reagan wird ein Attentat verübt, auf den Papst auch, der Ägyptische Präsident Sadat wird ermordet, die IRA ist sehr aktiv, John McEnroe zerstört so manchen Tennisschläger, der Prager Frühling blüht und die Mauer fällt, Mitterand wird französischer Präsident, die Briten tummeln sich auf den Falklands, Australien gewinnt den Admirals Cup, die Apartheid in Südafrika bröckelt, Bob Geldof’s LIVE AID-Konzerte sammeln Geld gegen Hunger und Armut, Tschernobyl wird weltbekannt, Freddie Mercury von QUEEN stirbt … wir lernen: früher war nicht alles besser! Aber es war auch ein Jahrzehnt mit toller Musik: Pink Floyd mit „Another Brick in the Wall“, Mike Krüger mit dem „Nippel“, Kim Carnes mit „Betty Davis Eyes“, Falco mit dem „Kommissar“, Nena mit den „99 Luftballons’“, Opus mit „Live is Life“, Madonna mit „Papa don’t preach“, Billy Idol mit „Sweet Sixteen“ und viele viele mehr. Einige dieser Hits werden wir auf diesem MondscheinMarkt sicher hören. Zu sehen sind auch wieder die FUNNY DANCERs aus Etzelsdorf - und zum Abschluss des letzten MondscheinMarkts gibt’s (höchstwahrscheinlich) noch eine schöne Überraschung. Los geht’s wie immer um 18:00 Uhr, das Wetter ist wie immer gut - und die Stimmung natürlich auch, denn die bringen ja die vielen Besucher mit. Auf ein Neues, auf ein letztes mal in 2017.