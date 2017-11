Die Steine des Anstosses …

„Let’s SPEND the night together“ könnte auch der Titel des Benefizkonzertes am 14. Dezember in der Bürgerhalle in Schwarzenbruck lauten. Denn genau darum geht es: Miteinander Gutes tun, also miteinander spenden. Für einen sehr guten Zweck, nämlich für den Bau von Schulen in Nepal, da es nach dem schweren Erdbeben vor Jahren immer noch großen Bedarf an Schulen gibt. Und die bunten Steine auf dem Foto sind der Anstoß für die Spendenbereitschaft - und für den Bau dieser Schulen. Denn für jede Spende gibt es einen Stein: die Gelben für € 10.-, die Grünen für € 50.- und die Roten für € 100.-. Und alle Spenden gehen zu 100% direkt nach Nepal und dort direkt in den Bau von Schulen - so werden die bunten Steine Steine des Anstosses: sie stoßen weitere konstruktive Projekte an. Mit unserer Aller Hilfe. Da am 14. Dezember nicht Alle, die spenden wollen, Zeit für ein tolles Konzert haben, kann man(n) natürlich diese Ziegel auch im Vorfeld (und noch nach dem Konzert) erwerben. Einfach per e-mail (bf.schneider@kabelmail.de) die gewünschte Farbe bestellen und das Geld überweisen (die Infos dazu gibt es in der mail-Antwort) - der Stein erhält dann noch den Spendernamen und wird auf dem Konzert die bunte Mauer als Symbol für die Hilfsbereitschaft stärken. Noch nie war Spenden so bunt, noch nie war Spenden so leicht (obwohl die Steine sehr schwer sind …) und nie gab’s noch schöne Musik einfach so dazu. Let’s SPEND together. Am 14. Dezember und schon davor. Danke.