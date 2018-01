Die Swing Company in Rückersdorf

Rückersdorf (li) Am 11. März um 18.30 Uhr ist "Die Swing Company – Bigbandsound aus der Goldstadt Schwabach" zu Gast in der Kirche St. Martin, der Eintritt ist frei.



Der gute Bigbandsound lebt auf: man nehme bekannte Jazz-Standards und Pop-Songs, 2 Gesangssolisten, 5 Saxer, 5 Trompeter, 5 Posaunisten, zwei Saitenmänner, einen Tastenmann, einen Schlagwerker und den Bandleader Pavel Sandorf. Dazu kiloweise Blech, ein Piano, eine E-Gitarre, die so richtig abrockt, einen roten Bass, einen entfesselten Schlagwerker. Alles abgestimmt und gewürzt mit viel Spielfreude. Schon hat man eine Bigband, die das Publikum quer durch alle Altersklassen begeistert. Dabei funkt es gewaltig und es wird schon auch mal spontan das Tanzbein geschwungen.



Die Swing Company präsentiert Highlights des Jazz, vertreten durch große Namen wie Count Basie, Duke Ellington, Benny Goodman Glenn Miller und George Gershwin. Dazu Songs von Michael Buble, Sammy Davis Jr., Frank Sinatra, Adele, Carlos Santana, Joe Zawinul und Brian Setzer. Diese musikalischen Goldstücke werden mit starken Stimmen (Judith Geissler oder Verena Böhm und Michael Zanzinger), orchestralen Bigbandsound und überraschenden Soli interpretiert. Und wenn Sie auch den „Pink Panther“ über die Bühne schleichen hören wollen, dann sind Sie bei der Swing Company goldrichtig.