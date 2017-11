Doppelkonzert mit viel Liebe: am 14. Dezember in der Bürgerhalle in Schwarzenbruck

Es ist ein Schnäppchen für alle, die ungerne Eintritt zahlen - denn der Eintritt ist frei. Und es ist ein Schnäppchen für alle, die gerne Spenden - denn Spenden war noch nie so günstig wie an diesem Abend. Wir sprechen vom 14. Dezember. Wir sprechen von einem Benefiz-Konzert. Und wir sprechen von einem Win-Win-Konzert. Seit 10 Jahren steht nun die Schwarzenbrucker Band FLASHLIGHT auf der Bühne - also ein guter Grund, dies gebührend zu feiern. Und seit vielen Jahren sind die Bandmitglieder von FLASHLIGHT befreundet mit der Band ROCKTIDE. Und einer der Musiker dieser Band ist Alberto Parmigiani. Der wiederum ist sehr engagiert bei Hilfsprojekten wie zum Beispiel der Organisation SON OF LIGHT, die sich aktiv einsetzt für den Bau von Schulen in Nepal (weil dort nach dem großen Erdbeben Hilfe für Kinder dringend notwendig ist). So sind schon einige Schulen gebaut worden, weitere sollen folgen. Ziel dieser Aktionen ist, den Kindern dort die Chance auf Bildung und damit die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben zu geben. Und so kam es zu dieser tollen Idee: ein Benefizkonzert in Schwarzenbruck. Das KulturNetzwerk Schwarzenbruck tritt als Veranstalter auf und versucht, zusammen mit den Bands möglichst viele Leute als Spender zu gewinnen: Konzertbesucher am 14. Dezember, aber auch Firmen und Privatpersonen, die an diesem Termin nicht in der Bürgerhalle sein können. Damit dieses Spenden auch wirklich Spaß macht und da das ganze Projekt mit Bauen zu tun hat, gibt es für jeden Spender auch einen individualisierten Ziegelstein: in Gelb für € 10.-, in Grün für € 50.- und in Rot für € 100.-.

Diese Ziegelsteine werden auf Wunsch auch beschriftet, die Spender werden benannt - und Spendenbescheinigungen gibt es natürlich auch.

Das Konzert in der Bürgerhalle startet am Donnerstag, den 14. Dezember um 19:00 Uhr - es wird Essen und Trinken angeboten - alle Erlöse dieses Abends gehen in die Spendenkasse für SON OF LIGHT. Nicht vergessen: Spenden kurz vor Weihnachten tut besonders gut - und war noch nie so schön wie am 14. Dezember in der Bürgerhalle. Denn da werden ROCKTIDE und FLASHLIGHT alles geben, um diesen Abend für die Besucher und die Spendensau zu einem unvergesslichen Abend zu machen. Mit toller Musik und mit viel Liebe - denn es ist für eine wirklich gute Sache. Mitmachen. Mithelfen. Mitfreuen. Ziegel kann man schon vor dem Konzert über “bf.schneider@kabelmail.de" bzw. „heilpraxis.w.thumser@web.de" bestellen.