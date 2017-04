Feinste Musik in Schwarzenbruck: TRIOSENCE am 28. Mai in der Bürgerhalle

Die neuen Gesichter des deutschen Jazz - so nennt der STERN das Trio um Bernhard Schüler (piano) mit Omar Rodriguez Calvo (bass) und Stephan Emig (drums). Seit Entstehung der Band 1999 hat triosence in Deutschland so ziemlich alles abgeräumt, was es an Jazzpreisen zu gewinnen gibt. Ob in Brasilien, Taiwan oder im Mutterland des Jazz, in den USA – überall, wo die drei Musiker von triosence bislang mit ihrer Mischung aus Jazz, World und Fusion aufgetreten sind, ließ man ein begeistertes Publikum zurück - und jetzt kommt die Band wieder nach Schwarzenbruck: am 28. Mai sind diese aussergewöhnlichen Musiker wieder in der Bürgerhalle zu sehen und zu hören.

Über die Jahre hat die Band einen unverwechselbaren eigenen Stil entwickelt, den sie selbst als songjazz bezeichnet. Die melodiebetonte Mischung aus Jazz, Fusion, Folk und World Music überzeugt nicht nur Kenner sondern auch jene, die mit Jazz bislang wenig anfangen konnten. Am 31. März 2017 erschien das 7. Album „hidden beauty“ mit anschließender internationaler CD-Release-Tour (inkl. Abstecher nach Schwarzenbruck!). Mit dem neuen Studioalbum unterstreichen die Musiker einmal mehr ihr stilistisch reiches Spektrum. So finden sich unter den Eigenkompositionen rhythmisch energiereiche Stücke, klassisch anmutende Balladen sowie ein Bossa Nova als Verbeugung vor eben Brasilien, wo man 2016 debütierte. Für Bernhard Schüler spiegelt der Facettenreichtum von „hidden beauty“ denn auch die ungemeine Vielseitigkeit unserer Welt wider. Das alles gibt es - sensationell - in Schwarzenbruck zu hören. Karten gibt es im Vorverkauf in der Christophorus-Apotheke, der Gemeinde-Kasse, beim Zahnarzt Dr. Geidl und der Gemeinde-Bücherei, online über die homepage des KulturNetzwerkes (www.kulturnetzwerk-schwarzenbruck.de) und per e-mail (bf.schneider@kabelmail.de). Die Karte kostet € 16.- (für KulturNetzwerk-Mitglieder € 14.-), das Konzert beginnt am 28. Mai um 20:00 Uhr, Einlass ist um 19:00 Uhr. Das KulturNetzwerk freut sich über und auf regen Besuch und bietet wie immer Snacks und Getränke.