Rückersdorf (li) Rudi Lacher, Organisator der Reihe "Kultur am Dachsberg" und Mechthild Gahbler, Leiterin der Blindeninstitutsstiftung, laden ein:



"Liebe Freunde von Kunst und Kultur am Dachsberg,



mit einem umfangreichen und anspruchsvollen Programm laden wir auch in diesem Jahr zu uns auf den Dachsberg nach Rückersdorf ein. Sechs Veranstaltungen jeweils mit Vernissage und Konzert bringen renommierte Künstler aus der Region in das Blindeninstitut. Ein Höhepunkt ist sicher die Dada-Soirée mit Florian Kaplick. Dada hat die Kunstwelt radikal verändert und prägt sie bis heute. Dada ist die totale Negation und stellt alles Konventionelle in Frage. Die Performance von Florian Kaplick verspricht amüsante Unterhaltung auf höchstem Niveau.

Dass die Veranstaltungsreihe auch bei Künstlern hohe Anerkennung genießt, zeigen die Ausstellungen von Peter Angermann und Ottmar Hörl. Ottmar Hörl ist mit seiner Installation "Das Große Hasenstück" unvergessen. Mit 7000 Dürerhasen verwandelte er den Nürnberger Hauptmarkt zum Jubiläum des berühmten Aquarells in einen kommunikativen Kunstschauplatz. Hörls Werkreihe verschiedener "Weltanschauungsmodelle" wird im Sommer den Dachsberg verwandeln.

Alle Termine und eine ausführliche Beschreibung der Veranstaltungen finden Sie im angefügten Jahresprogramm oder unter www.kunstkultur-dachsberg.de."



Der erste Abend im neuen Jahr: 17. Februar, 19 Uhr Einlass, 19.30 Uhr Vernissage, 20 Uhr Konzert



Gerhardt Rießbeck - Ausstellung



Innen und Außen

Seine Gemälde entstehen in langen Prozessen. Sie sind in der

Regel gegenständlich und bilden Landschaften, nicht aber die

Realität ab. Die Inspiration für seine Bilder findet Gerhard Rießbeck

auf langen, mühsamen Reisen, die ihn stets in die eiskalten,

unwirtlichen Gefilde des Nordens führen. So nahm er 2001 und

2005 als „Expeditionsmaler“ an Fahrten des Forschungsschiffes

Polarstern in die Arktis und Antarktis teil. Skizzenbuch und gespeichertes

sinnliches Naturerlebnis

bilden nach der Rückkehr

die Grundlage für die Arbeit auf

der Leinwand. Harmonisch fügen

sich die farbenfrohen Behausungen,

die ohne jeden Bezug

zur Landschaft der Fantasie

des Künstlers entsprungen sind,

in die eisigen Welten ein.



Dieter Köhnlein und Uwe Kropinski - Konzert



Scratching The Silence



Die Besetzung ist eher ungewöhnlich, das Ergebnis ist verblüffend.

Hier treffen zwei Individualisten mit hoher Musikalität

und ausgefeilter Technik aufeinander, denen die Spielfreude

auch nach 30 Jahren gemeinsamen Musizierens nicht verloren

gegangen ist. Über ihre vierte CD mit

Eigenkompositionen, die sie auch auf dem

Dachsberg spielen werden, schreibt die

Fachpresse: „Scratching The Silence“ ist

eine musikalische Perle, ein Meisterwerk,

ein absoluter Hochgenuss – verspielt und

ernsthaft, leichtfüßig und tiefgründig, voller

Ideen und spielerisch hervorragend.“ – Dieter

Köhnlein: Klavier, Uwe Kropinski: Gitarre