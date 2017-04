MondscheinMarkt am 10. Mai: die 60er-Jahre mit der Sixties Generation

Der 39. aller Schwarzenbrucker MondscheinMärkte fällt auf einen Mittwoch - und zwar Mittwoch, den 10. Mai. Dies ist so, weil just an diesem Mittwoch wieder Vollmond ist. In Schwarzenbruck. Und das ist so wie a weng Ausnahmezustand. Zum einen ist garantiert gutes Wetter. Zum Zweiten gibt es wieder wunderbare Köstlichkeiten zum Essen und Trinken von all den Budenbetreibern, die diesen MondscheinMarkt so einzigartig machen. Und zum Dritten gibt es - dem Jahresmotto JAHRZEHNTE entsprechend - ein tolles Thema: die 60er-Jahre. Was ist da nicht so alles passiert: Juri Gagarin flog als erster in den Weltraum, die Berliner Mauer wurde gebaut, Vietnamkrieg und Friedensbewegung weltweit, Flowerpower, Kulturrevolution in China, der Sechstagekrieg in Nahost, die erste Mondlandung, das Woodstock-Festival, die Ermordung JFKs und vieles mehr bewegte Generationen weltweit. Und dieses Gefühl des Aufbruchs in diesem Jahrzehnt kommt zurück auf unseren Plärrer. Denn das musikalische Manifest dieser 60er wird von der in Schwarzenbruck bekannten und beliebten SIXTIES GENERATION aus Würzburg auf die Bühne gerockt. Alles, was die 60er-Jahre musikalisch so zu bieten hatten, werden die Besucher dieses MondscheinMarktes live - so richtig live - erleben. Und die Veranstalter der Gemeinde, des KulturNetzwerkes und alles HelferInnen freuen sich sehr über dieses tolle Programm und auf die vielen Besucher aus Schwarzenbruck und den Nachbargemeinden - denn wenn es darum geht, in diesen rauen populistischen Zeiten friedliches und frohes Miteinander zu leben, hat der MondscheinMarkt Zeichen gesetzt. Und so soll es auch weitergehen. Mit viel Freude, mit viel Engagement, mit viel Liebe, mit vielen tollen Ideen - und am Allerwichtigsten: mit vielen glücklichen, zufriedenen Gästen. Und wer für die Liebste beim Grill, beim Wein, bei den Flühlingslollen und/oder bei den Crêpes ansteht, kann für den Muttertag am 14. Mai schon mal Pluspunkte sammeln …