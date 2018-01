Termin vormerken! Musikalischer Leckerbissen am 9. März in der Bürgerhalle in Schwarzenbruck: Patricia Kahl kommt

Bitte Termin vormerken: ein musikalischer Leckerbissen ist am 9. März in der Bürgerhalle in Schwarzenbruck zu hören und zu sehen. Patricia Kahl, die letztes Jahr in der Bürgerhalle die Hommage an Edith Piaf begleitete, kommt mit ihrer Band und Svenja Schmidt. Karten gibt es ab Ende Januar in der Gemeindekasse, der Gemeindebücherei und der Christophorus-Apotheke sowie über e-mail „bf.schneider@kabelmail.de".