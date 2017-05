Weiherfest in der Scherau

Am Samstag, 24. Juni, ab 14 Uhr und am Sonntag, den 25. Juni, ab 11 Uhr lädt der

Fischereiverein Diepersdorf e.V. wieder zu seinem traditionellen Weiherfest ein.

Schon seit vielen Jahren wird dieses Fest zwischen den idyllischen Scherauer Weihern veranstaltet und ist für Radfahrer und Wanderer ein beliebtes Ausflugsziel geworden.

Ganz besonders sind die frisch geräucherten und gegrillten Forellen zu empfehlen,

natürlich gibt es auch fränkische Grillspezialitäten und Wildschweinschinken und einen Gourmet-Teller für die Genießer.

Am Nachmittag wird Kaffee und hausgemachten Kuchen angeboten.

Das alles kann man sich bei Unterhaltungsmusik schmecken lassen.

Auch für die Kinder wird etwas angeboten, sie können Bootfahren oder an beiden Tagen sich in einer Hüpfburg vergnügen.

Die Fischerjugend hat einen eigen Stand vorbereitet, hier könnt ihr die Lebewesen aus unseren Weihern erforschen und erhaltet jede Menge Informationen.

So hat jeder sein Vergnügen und kann inmitten einer wundervollen Weiherlandschaft ein paar schöne Stunden verbringen.

Der Angelverein freut sich auf Ihren Besuch !