Buchpräsentation: Die Goldene Straße - Auf dem Königsweg von Nürnberg nach Prag

Der 2017 erschienene Reiseführer der ganz besonderen Art wird von einem der beiden Autoren, von Martin Droschke vorgestellt. In 11 1/2 Etappen geht mit dem Auto - oder in 22 Etappen zu Fuß - auf den Spuren Karls IV., Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, der Fuhrleute des Mittelalters und des böhmischen Reformators Jan Hus von Nürnberg in die Oberpfalz und weiter durch Böhmen nach Prag. Eine Entdeckungsreise in ein unbekanntes Ausflugs- und Wanderparadies direkt vor der Haustüre.



Die Autoren - neben Droschke noch Rainer J. Christoph - beschreiben einzelne Stationen Kurioses am Wegesrand, dunkle Wälder, unterschiedliche Mentalitäten, leckere, regionale Biere und ungeahnte Erlebnisse.



Anschließende gemütliche Diskussionsrunde bei diversen regionalen Bieren, dem Wein der Goldenen Straße (und natürlich auch Nichtalkoholischem!)



Eine Veranstaltung Im Rahmen der Aktion "Die Welt zu Gast im Landkreis Bamberg".



Eintritt frei! Spenden erwünscht!



Mit Büchertisch!