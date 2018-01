Rother Karnevalisten inthronisieren ihr Prinzenpaar am 13. Januar

ROTH (pm/vs) - Der Rother Carneval Verein schwarz-weiß e.V. lädt zum karnevalistischen Start in die Faschingskampagne 2018 alle Freunde des Karnevals und der kurzweiligen Unterhaltung recht herzlich ein.

Unter dem Motto „Natur Pur“ entführt der RCV seine Gäste bei der Eröffnungsprunksitzung am Samstag, 13. Januar 2018, in der Kulturfabrik Roth. Da es sich in den letzten Jahren bewährt hat und der RCV so allen Jugendlichen einen Auftritt auf den Brettern die die Welt bedeuten ermöglichen kann, wird es in diesem Jahr erneut um 18.11 Uhr mit dem äußerst kurzweiligen Programm losgehen, für dessen Zusammenstellung Vizepräsident Jochen Gürtler verantwortlich ist.Erster Höhepunkt des Abends wird die Inthronisation des neuen Prinzenpaares der Stadt Roth sein; dabei werden Nicky und Andy Frisch mit den Insignien der Macht ausgestattet. Traditionsgemäß erhalten sie auch vom 1. Bürgermeister Ralph Edelhäußer den Schlüssel der Stadt Roth ausgehändigt und werden dann als Andy I. und Nicky I. die Kreisstadt Roth bis zum Aschermittwoch regieren. Es wurde bereits im Vorfeld viel über dieses außergewöhnliche Prinzenpaar berichtet, denn die beiden Pfaffenhöfner sind das erste fast vollständig gehörlose Prinzenpaar, dass es bisher gab. Die beiden und die vielen weiteren zahlreichen gehörlosen Gäste des Abends, werden den Abend über von einer Gebärdendolmetscherin begleitet und betreut. Zudem wird ein Fernsehteam des Bayerischen Rundfunk sowohl die Vorbereitung als auch den Abend der neuen Rother Regenten in Wort und Bild festhalten.Der Rother Carneval Verein kann bei seiner Eröffnungsprunksitzung als weitere Highlights auf die zahlreichen vereinseigenen Wortkünstler zurückgreifen, die sich bestens auf die ersten Auftritte der Session vorbereitet haben. Ebenso werden die Garden und Tanzmariechen des RCV brillieren.Als Stargäste des Abends konnten die Vereinsverantwortlichen die Showtanzformation „Dance United“ verpflichten und erfreulicherweise wird auch der Meister des geschliffenen Wortes, Peter Kuhn, von der „Schwarzen Elf“ aus Schweinfurt den Karnevalsfreunden seine Aufwartung machen und in gewohnter Art und Weise mit seiner anspruchsvollen Büttenrede begeistern.Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung vom Musikus, Reiner Sponseil, der in den Pausen auch zum Tanz aufspielen wird. Eintrittskarten für die Eröffnungsprunksitzung können unter Telefon 09171/1495 oder info@rcv-online.de vorbestellt werden.