Rund 1.400 Athleten gehen beim Rothsee-Triathlon an den Start

Über 1.000 meist ehrenamtliche Helferinnen und Helfer stemmen die Organisation Memmert Rothsee Triathlons, zu dem sich in diesem Jahr wieder rund 1.400 Einzelstarter und 100 Staffeln angemeldet haben. Start und Ziel ist am Seenzentrum Heuberg.Während es am 24. Juni vor allem um die Wettkämpfe der Schüler in den verschiedensten Altersklassen, den allgemeinen Volkslauf sowie den Wettkämpfen im Rahmen der 2. Bundesliga Süd geht, sind am Sonntag die Profis im Rahmen der Olypmpischen Disziplin an der Reihe. Diese setzt sich aus 1.500 Meter Schwimmen, 40 Kilometer Rad fahren und 10 Kilometer Laufen zusammen. Start der ersten Gruppe (Top-Herren) ist um 9 Uhr. Die Strecke präsentiert sich als übersichtlicher Dreieckskurs im Rothsee. Der anschließende Radparcours startet am Seenzentrum und nimmt dann folgenden Verlauf: über den Rhein-Main-Donaukanal nach Hilpoltstein, Mörlach, Weinsfeld, Eysölden, Stauf, Richtung Stetten, Hilpoltstein, Haimpfarrich, Rothsee. Die abschließende Laufstrecke setzt sich aus zwei Runden zu je fünf Kilometer zusammen. Sie führt zunächst über den Rothseedamm zum Rhein-Main-Donaukanal und in der zweiten Runde wieder zurück zum Rothsee. Als Zielschluss ist 14.30 Uhr vorgegeben. Das Rahmenprogramm mit anschließender Siegerehrung am Seegelzentrum Heuberg ist ab 15 Uhr geplant. Alle weiteren Informationen zum Memmert Rothsee Triathlon gibt es im Internet.