Veranstaltungskalender Frühjahr/Sommer 2017

„Musik“ - und ganz neu in dieser Ausgabe „Senioren“ - einige Veranstaltungen besonders hervorgehoben. Und es ist sicherlich auch das Passende für Sie dabei.Der Veranstaltungskalender liegt ab April in der Tourist-Information im Schloss Ratibor sowie vielen Geschäften in der Innenstadt und in allen städtischen Einrichtungen aus. Darüber hinaus werden die Tourist-Informationen und Bürgerbüros der Nachbargemeinden mit einigen Exemplaren beliefert. Nähere Informationen erhalten Sie bei der Tourist-Information der Stadt Roth, Hauptstraße 1, 91154 Roth unter Telefon 09171/848-513, via E-Mail an tourismus(@)stadt-roth.de .Die Stadt Roth freut sich auf Ihren Besuch und wünscht Ihnen ein abwechslungsreiches Veranstaltungshalbjahr!