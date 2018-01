Barbara Clear lässt die Lebensgeister tanzen!

SCHWABACH (pm/vs) - Am Donnerstag, 18. Januar, erwartet die Besucherinnen und Besucher im Markgrafensaal ein außergewöhnlicher Musikabend mit der Ausnahmesängerin Barbara Clear!Clear wird dabei im Rahmen der Deutschland-Tour 2018 ihr neue CD „Tanz der Lebensgeister“ vorstellen. Barbara Clear hat inzwischen mehr als 15 CD‘s und DVD‘s aufgenommen und in über 800 Konzerten mehr als 300.000 Besucherinnen und Besucher begeistert und das alles in Eigenregie. Zu ihren Songs werden im Markgrafensaal über Beamer-Projektionen Animationen ihrer Gemälde und Filmaufnahmen auf großflächigen Leinwänden zu sehen sein. Neben neuen Songs stehen auch ältere Werke sowie Folk- und Rockklassiker auf den Programm. Beginn ist um 20 Uhr. Und das Beste: Der Eintritt ist frei! - Wer einen garantierten Einlass und Sitzplatz haben möchte, kann im Internet ein Ticket erwerben. Weitere Informationen gibt es im Internet.