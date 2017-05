Neumarkt– Die Folsom Prison Band spielt am 01. Juni um 20.00 Uhr im Sammüller Saal in Neumarkt in der Oberpfalz. Sie hat sich voll und ganz der Musik von Johnny Cash verschrieben und begleitet die Zuschauer nicht nur musikalisch durch dessen Leben. Dabei treffen sie auf zahlreiche bekannte Weggefährten wie Willie Nelson, Elvis Presley, Kris Kristofferson und Buddy Holly. Ihre Konzerte sind eine Verneigung vor dem König der Country Music, begeistern aber nicht nur Country-Fans, denn das Programm ist eine Hommage an die größten Hits von Cash, an dessen Wegbegleiter, sein Leben und die Zeit in der er seine Lieder schrieb.

Karten gibt es noch beim Touristinfo Neumarkt und allen angeschlossenen Stellen von Eventim.de. Alle Infos und Tickets per Post auf www.agentur-showtime.de und unter Telefon 09422-805040