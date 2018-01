Kinderfasching Schwabach

Am 28.01.2018 ist es soweit,

die Schwabanesen laden zum großen Kinderfasching im Markgrafensaal!

Ein Klassiker der Kinderfaschings in der Region, Startschuss ist 14:00 Uhr.Freut euch auf die Tänze unserer Garden sowie Solisten oder werdet selbst zum Tänzer mit unseren eigen einstudierten Tanzeinlagen zum Mitmachen für Groß und Klein.Die Reise nach Jerusalem, Mohrenpfessen, Limbo-Tanz, Maskenprämierung und viele weitere Spiele warten auf euch beim großen Mitmachprogramm!Eintrittskarten können im Vorverkauf über das Ticketportal auf der Homepage, der Schwabanesen , beim Schwabacher Tagblatt oder beim Bürobedarf Fahrner (direkt am Rathaus) erworben werden. Eine Tageskasse wird es am 28.01.2018 auch geben.