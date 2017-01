Schwabach : Markgrafensaal |

Schwabach – Am 11. Februar kommt Mundarthumorist Toni Lauerer um 20.00 Uhr in den Markgrafensaal in Schwabach. Im Gepäck hat er sein aktuelles Programm „eigentlich is wurscht“, in dem er in gewohnter Art und Weise und mit seinem typisch überspitzten Humor auf das tägliche Leben eingeht. Ohne den Zeigefinger zu erheben zeigt er mit reichlich Pointen, daß selbst die gröbste Peinlichkeit einfach nur ein Zeichen von Menschlichkeit darstellt. In verschiedensten Situationen gibt er sich selbstironisch und ganz nah am Leben. Damit gilt er seit fast 20 Jahren als meistverkaufter Autor in der Rubrik Bayerischer Humor und landete selbst bei der Wahl zu „Bayerns lustigster Bayer aller Zeiten“ auf Platz 11, noch vor Karl Valentin.

Karten gibt es noch bei allen üblichen Stellen von Eventim.de sowie Ticket Paradise, Karten per Post und Infos auf www.agentur-showtime.de oder unter Telefon 09422 805040