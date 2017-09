Schwabach : Schwabach Bahnhof |

Donnerstag. 14.12. Weiherlandschaft und Karpfenzeit, ein Wintertraum.

Tageswanderung Bubenreuth - Möhrendorf – Dechsendorf - Röttenbach (Schlußeinkehr). TTplus7

l.u.s.G., Gehzeit. ca. 3,5 Stunden., ca. 12 km

TPreffpunkt 9:00 Uhr Schwabach Bahnhof. (Abfahrt. 9:19 Uhr S2) umsteigen in Nbg. Hbf. (Abfahrt. 9:49 Uhr S1)

Wanderführer: Waltraud Bauer erwartet die Gruppe in Nbg. Hbf. am Bahnsteig der S2

Gäste sind willkommen